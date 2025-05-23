Лавров оценил Ватикан как место для следующих переговоров России и Украины

Лавров: Ватикан не подходит для следующего раунда переговоров России и Украины

Ватикан как площадка не подходит для следующего раунда переговоров Москвы и Киева. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин. (...) Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран», — сказал дипломат.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Русская православная церковь (РПЦ) якобы выступает против проведения нового раунда переговоров России и Украины в Ватикане из-за напряженных отношений с Римско-католической церковью.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры между РФ и Украиной. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров. Встреча представителей стран прошла в закрытом формате.

