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11:42, 23 мая 2025Мир

Раскрыто препятствие в проведении переговоров России и Украины в Ватикане

Bloomberg: РПЦ выступает против проведения переговоров РФ и Украины в Ватикане
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Русская православная церковь (РПЦ) якобы выступает против проведения нового раунда переговоров России и Украины в Ватикане из-за напряженных отношений с Римско-католической церковью. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Русская церковь выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником на Украине, который также не смог раскритиковать закрытие властями церквей, лояльных Москве», — сказано в сообщении.

Ранее посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что шансы на проведение нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Ватикане есть, но это всегда вопрос обоюдного желания сторон.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры между РФ и Украиной. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров. Встреча представителей стран прошла в закрытом формате.

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