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10:09, 23 мая 2025Мир

В МИД России высказались о переговорах с Украиной в Ватикане

Мирошник о переговорах в Ватикане: Шансы есть, вопрос обоюдного желания сторон
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Globallookpress.com

Шансы на проведение нового раунда переговоров между Москвой и Киевом в Ватикане есть. Об этом заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, сообщают «Известия».

«Шансы такие есть, но это всегда вопрос обоюдного желания сторон. Есть формат под названием "переговоры о переговорах", на которых предварительно согласовываются место проведения, повестка, тематика, оговариваются рамки состава делегаций», — отметил дипломат.

По его словам, потенциально не только Рим может рассматриваться в качестве места проведения переговоров, но только после взаимного согласования сторонами.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет никаких договоренностей о проведении переговоров с Киевом в Ватикане. Он добавил, что у российских властей также нет планов по проведению встречи в Ватикане с представителями Европы и США для переговоров на техническом уровне.

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