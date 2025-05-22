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13:06, 22 мая 2025Бывший СССР

В Кремле прокомментировали возможность проведения переговоров с Киевом в Ватикане

Песков: никаких договоренностей о проведении переговоров с Киевом в Ватикане нет
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

У Москвы нет никаких договоренностей о проведении переговоров с Киевом в Ватикане. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нет, никаких не было договоренностей на этот счет», — сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли новые данные о будущих переговорах украинской и российской делегаций.

Песков добавил, что у российских властей также нет планов по проведению встречи в Ватикане с представителями Европы и США для переговоров на техническом уровне. Он также рассказал, что сейчас сторонами ведется работа по выполнению достигнутых на переговорах в Стамбуле договоренностей.

Переговоры представителей России и Украины состоялись 16 мая в Стамбуле. Они продлились почти два часа. По итогам встречи был анонсирован крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате «1000 на 1000».

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