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13:16, 22 мая 2025Бывший СССР

Песков рассказал о работе по договоренностям России и Украины

Песков: Ведется работа по стамбульским договоренностям России и Украины
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Ведется работа по выполнению договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что все стороны заинтересованы, чтобы совершить обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». На данный момент ведется работа по обмену конкретными именами, подчеркнул он.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин со временем посетит Донецк и Луганск. Он добавил, что Путин активно посещает регионы России, в связи с чем Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не станут исключением.

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