Песков рассказал о работе по договоренностям России и Украины

Песков: Ведется работа по стамбульским договоренностям России и Украины

Ведется работа по выполнению договоренностей, достигнутых между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это еще предстоит договориться. Работа ведется по выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле», — сказал он.

Ранее Песков сообщил, что все стороны заинтересованы, чтобы совершить обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». На данный момент ведется работа по обмену конкретными именами, подчеркнул он.

До этого Песков заявил, что президент России Владимир Путин со временем посетит Донецк и Луганск. Он добавил, что Путин активно посещает регионы России, в связи с чем Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не станут исключением.