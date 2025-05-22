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13:05, 22 мая 2025Россия

Песков прокомментировал подготовку крупнейшего обмена пленными

Песков: Все стороны заинтересованы, чтобы совершить обмен пленными
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Все стороны заинтересованы в том, чтобы совершить обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «1000 на 1000». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По словам Пескова, тема достаточно трудоемкая. На данный момент ведется работа по обмену конкретными именами, подчеркнул представитель Кремля.

«Эта работа продолжается, но, еще раз повторяю, достаточно оперативно. Все заинтересованы в том, чтобы это сделать в максимально возможном, быстром режиме», — пояснил он.

Договоренность об обмене пленными была достигнута Россией и Украиной в ходе переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

После завершения переговоров помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого формата диалога.

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