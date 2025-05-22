Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:07, 22 мая 2025Россия

Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донецк и Луганск

Песков: Путин со временем посетит Донецк и Луганск
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин со временем посетит Донецк и Луганск. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что Путин активно посещает регионы России, в связи с чем Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не станут исключением.

29 мая Путин впервые посетил Курскую область с момента ее полного освобождения — приграничные районы региона были оккупированы Вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024 года. Глава государства провел встречу с волонтерами, главами муниципалитетов и врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. На следующий день после визита Путин уже работал в Кремле.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    Мужчина бросил работу менеджера и начал путешествовать по морю с кошкой

    Умер создатель «Ночного дозора» и лауреат премии Оскар

    Россияне заметили в небе яркий световой столб

    Грузинский банк подтвердил введение ограничений на покупки для россиян

    Путин назначил космонавта Крикалева спецпредставителем в сфере космоса

    Популярный миф о пользе апельсинового сока опровергли

    Спрятанное в голове скульптуры человеческое тело нашли на Мамаевом кургане

    Раскрыта удивительная польза витамина D

    В Армении сделали заявление об участии в ЕАЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости