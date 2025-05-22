Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донецк и Луганск

Песков: Путин со временем посетит Донецк и Луганск

Президент России Владимир Путин со временем посетит Донецк и Луганск. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Такие планы есть постоянно, со временем они будут осуществлены. Мы будем также вас информировать», — сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что Путин активно посещает регионы России, в связи с чем Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не станут исключением.

29 мая Путин впервые посетил Курскую область с момента ее полного освобождения — приграничные районы региона были оккупированы Вооруженными силами Украины (ВСУ) с августа 2024 года. Глава государства провел встречу с волонтерами, главами муниципалитетов и врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. На следующий день после визита Путин уже работал в Кремле.