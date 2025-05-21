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13:08, 21 мая 2025Россия

В Кремле рассказали о графике работы Путина после поездки в Курскую область

Песков: Путин после поездки в Курскую область 21 мая работает в Кремле
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Президент России Владимир Путин после поездки в Курскую область в среду, 21 мая, работает в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

«Сегодня Путин работает в Кремле. Вы знаете, что после Сириуса вчера президент посетил Курскую область. Информация об этом доступна», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле у Путина достаточно спокойный рабочий день. Глава государства проведет ряд встреч и внутренние разные совещания, сообщил пресс-секретарь президента, но не уточнил, о каких именно встречах идет речь.

Вечером во вторник, 20 мая, Путин прибыл в Курскую область. Он провел встречу с волонтерами, главами муниципалитетов и врио губернатора региона Александром Хинштейном, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Регион глава государства впервые посетил после его освобождения в конце апреля.

ЖЗЛ
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