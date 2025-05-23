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15:01, 23 мая 2025Мир

Посольство России усомнилось в одной площадке для переговоров с Украиной

Посольство России: Вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Вопрос о переговорах по Украине в Швейцарии умозрителен, так как Берн поддерживает Киев в конфликте и присоединился к антироссийским санкциям. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Швейцарии, передает РИА Новости.

«Мы не наблюдаем структурных изменений во внешнеполитическом курсе Берна, который остается откровенно недружественным по отношению к нашей стране, а также характеризуется наращиванием сотрудничества с НАТО и Евросоюзом», — отмечается в заявлении.

При этом уточняется, что помимо Конфедерации существует набор различных площадок для возможных переговоров с Киевом. В связи с этим Россия рассматривает другие страны-участницы для организации встречи.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта России и Украины. Глава ведомства подчеркнул, что и для самого Святого престола участие в подобной встрече могло бы стать затруднительным.

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