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12:10, 28 мая 2025Бывший СССР

Зеленский обратился к Западу с просьбой

Зеленский призвал страны Запада выделить 30 миллиардов долларов на вооружение
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Украине необходимо до конца года получить 30 миллиардов долларов (2,3 триллиона рублей) для развития производства собственного оружия. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Bloomberg.

Лидер Украины призвал страны Запада выделить эту сумму из замороженных активов России. По словам Зеленского, необходимо ежедневно выпускать на территорию России не 100, а 300-500 дронов, а запас беспилотников страны должен достигать 1000 единиц.

Ранее экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков рассказал, что дефицит бюджета Украины на нужды Вооруженных сил страны составит 12 миллиардов долларов (955 миллиардов рублей).

Также стало известно, что выделенный экс-президентом США Джо Байденом пакет военной помощи Киеву закончится летом.

Вот это да!
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