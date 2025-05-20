Выделенный Байденом пакет военной помощи Украине закончится летом

Нардеп Геращенко: Выделенный Байденом пакет военной помощи закончится летом

Выделенный экс-президентом США Джо Байденом пакет военной помощи Украине закончится летом. Сроки исчерпания американских поставок назвала в Telegram депутат Верховной Рады Ирина Геращенко.

«Летом заканчивается пакет военной помощи Байдена, и пока в американском бюджете не предусмотрено новых поставок оружия Украине», — заявил нардеп.

Она также раскритиковала экс-лидера США из-за низкого уровня поддержки, отметив, что американского оружия хватало для обороны, но не для эффективной борьбы с Россией.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что Брюссель намерен ежегодно поставлять Украине военную помощь на сумму один миллиард евро, а также планирует ускорить поставки истребителей F-16. При этом неясно, о каком времени говорит министр, так как ранее бельгийские власти обещали отправить Киеву свои истребители «до конца 2024 года».