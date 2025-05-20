В ЕС захотели ежегодно отправлять оружие Украине

Глава МО Франкен: Бельгия будет ежегодно поставлять Киеву оружие на 1 млрд евро

Бельгия намерена ежегодно поставлять Украине военную помощь на сумму 1 миллиард евро, а также планирует ускорить поставки своих истребителей F-16. Об этом сообщил глава министерства обороны (МО) страны Тео Франкен, передает ТАСС.

«Мы будем поставлять военную помощь Украине на 1 миллиард евро. Транш уже получил одобрение властей, и наша страна готова обеспечивать такую поддержку Киеву каждый год (...). Эта сумма пойдет на размещение военных заказов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на оборонных предприятиях, находящихся в Бельгии», — заявил глава оборонного ведомства.

Также Франкен добавил, что Бельгия хочет поставить Украине F-16 раньше срока. При этом, как отмечает агентство, не совсем ясно, о каком времени говорит министр, так как ранее бельгийские власти обещали отправить Киеву свои истребители «до конца 2024 года». Однако эти сроки «постоянно переносятся из-за задержек с поставками» заказанных Брюсселем у США истребителей F-35.

Ранее Франкен заявил, что Бельгия готова направить свой военный контингент на Украину в составе «коалиции желающих» сразу после заключения перемирия.