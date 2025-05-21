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00:36, 21 мая 2025Бывший СССР

В Раде подсчитали недостающую сумму для финансирования ВСУ

Нардеп Разумков: Дефицит бюджета Украины на нужды ВСУ составит до $12 млрд
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Бюджет Украины может столкнуться с дефицитом к осени 2025 года, на финансирование нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) не будет хватать порядка 500 миллиардов гривен (около 12 миллиардов долларов). Недостающую сумму подсчитал депутат, экс-спикер украинского парламента Дмитрий Разумков для YouTube-канала «Суперпозиция».

«Сейчас мы с вами говорим про дефицит, [не знаю], почему коллеги говорили про 200-250 миллиардов, я считаю, что это ошибка, я об этом публично говорил», — подчеркнул нардеп. По его оценке, сумма, которая к осени создаст брешь в бюджете для сектора обороны республики, будет вдвое больше.

Ранее стало известно, что выделенный экс-президентом США Джо Байденом пакет военной помощи Украине закончится летом. Уточняется, что американского оружия хватало для обороны, но не для эффективной борьбы с Россией.

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