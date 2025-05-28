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15:32, 28 мая 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о звонке Умерова Мединскому после переговоров

Зеленский: Умеров звонил Мединскому после переговоров в Стамбуле
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Министр обороны Украины и глава делегации на переговорах в Стамбуле Рустем Умеров звонил главе российской переговорной группы Владимиру Мединскому. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны»

По словам украинского лидера, Умеров узнавал о готовности российской стороны озвучить свои условия для прекращения боевых действий. Он также сообщил, что в ответ на это Мединский сказал, что российская сторона предоставит меморандум по урегулированию конфликта.

16 мая в турецком Стамбуле впервые с 2022 года прошли прямые переговоры между Россией и Украиной. Украинскую делегацию возглавил Рустем Умеров, российскую — Владимир Мединский.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о работе Киева над проектом меморандума по урегулированию конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что российская сторона завершает работы над своей версией документа.

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