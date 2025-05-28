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12:55, 28 мая 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли подробности о работе над меморандумом по Украине

Песков: Документы для временного перемирия с Украиной на завершающей стадии
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Документы для временного перемирия с Украиной находятся на завершающей стадии. Такое заявление сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Скоро станут известны проекты меморандумов (...) Работа на завершающей стадии. Скоро этот документ появится», — раскрыл подробности работы над меморандумом он.

Также Песков прокомментировал работу над следующим раундом переговоров с украинской стороной. По словам чиновника, встреча находится на стадии подготовки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта. Политик выразил надежду, что это произойдет к лету 2026 года.

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