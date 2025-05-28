Зеленский выразил надежду на завершение конфликта к июню 2026 года

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта. Политик выразил надежду, что это произойдет к лету 2026 года, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень», — отметил Зеленский.

Украинский лидер вместе с тем предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он заявил о готовности к переговорам в любом формате.

Зеленский также признал успехи армии России. Он сообщил, что российские подразделения постоянно наступают.