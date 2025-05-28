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11:15, 28 мая 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о сроках завершения конфликта

Зеленский выразил надежду на завершение конфликта к июню 2026 года
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения конфликта. Политик выразил надежду, что это произойдет к лету 2026 года, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Июнь 2026 — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень», — отметил Зеленский.

Украинский лидер вместе с тем предложил провести трехстороннюю встречу с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Он заявил о готовности к переговорам в любом формате.

Зеленский также признал успехи армии России. Он сообщил, что российские подразделения постоянно наступают.

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