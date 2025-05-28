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10:39, 28 мая 2025Бывший СССР

Зеленский предложил провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Зеленский выразил готовность к трехсторонней встрече с Путиным и Трампом
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры с российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом он заявил в ходе встречи с журналистами, передает украинское издание «Общественное».

«Если Путину некомфортна двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча — мне все равно», — отметил Зеленский. Он также выразил готовность к переговорам в любом формате.

Украинский лидер добавил, что для проведения следующего раунда переговоров рассматривается несколько площадок. В их числе — Турция, Швейцария и Ватикан.

Ранее на Украине ответили на вопрос про состав делегации на следующие переговоры с Россией. По словам заместителя руководителя офиса Зеленского Игоря Брусило, Киев определит переговорную команду после формирования повестки дня.

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