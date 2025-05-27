На Украине ответили на вопрос про состав делегации на следующие переговоры с Россией

Брусило: Украина сформирует делегацию для переговоров после определения повестки

Украина сформирует делегацию для следующего раунда переговоров с Россией после определения тем, которые будут обсуждать стороны. Об этом заявил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире украинского телемарафона.

«Для того чтобы определить переговорную команду на встречу, нужно сформировать повестку дня. Повестка дня формируется страной, которая принимает переговоры, потому что она является страной-посредником между двумя сторонами», — объяснил Брусило.

По словам представителя офиса Зеленского, работа над этим ведется в настоящее время.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими партнерами Киева следующие встречи с представителями Москвы. Он подчеркнул, что Украина готова к новому раунду переговоров с Россией в любом формате, который принесет результат.