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20:52, 20 мая 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о готовности Украины к новым переговорам с Россией

Зеленский: Украина готова к новому раунду переговоров с Россией в любом формате
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украина готова к новому раунду переговоров с Россией в любом формате, который принесет результат. Об этом в заявлении, опубликованном в Telegram, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Он также отметил, что обсудил с европейскими партнерами Киева следующие встречи с представителями Москвы. Кроме того, политик заявил, что обсудил с союзниками детали и идеи по разговору с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, который состоялся 20 мая. Он также допустил, что Вашингтон может повлиять на российские власти, из-за чего Белый дом должен участвовать в переговорах.

«Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами — прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает», — сказал он.

Вечером 20 мая также состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. После разговора российский лидер заявил, что считает возможным прекращение огня на Украине при достижении соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.

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