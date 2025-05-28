Зеленский заявил о постоянно наступающей Российской армии

Президент Украины Зеленский: ВС РФ совершают постоянные наступательные действия

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) постоянно наступают. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Общественное».

«[ВС РФ] совершают постоянные наступательные действия», — прокомментировал он ситуацию на фронте.

Ранее украинский аналитический проект DeepState сообщил об изменении среднего значения ударов со стороны России. Согласно данным исследования, количество атак возросло на 41 процент.

Также Зеленский рассказал о подготовке Москвы к наступлению. Он заявил, что Россия проводит постоянные штурмы.

