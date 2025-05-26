Среднее количество атак России по Украине с марта выросло на 41 процент

DeepState: Среднесуточное количество атак РФ на Украину выросло на 41 %

С марта среднесуточное количество ударов со стороны России выросло на 41 процент. Об этом сообщается в исследовании украинского аналитического проекта DeepState.

«[Вооруженные силы России] пытаются сохранить темпы наступления. 23 и 24 мая количество атак переваливало за 200 раз», — отмечается в публикации.

Согласно информации проекта, самым тяжелым направлением остается покровское — с наибольшим количеством атак.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал об успехах России в Сумской области. Продвижение российских сил сопровождается зачисткой посадок между населенными пунктами.

