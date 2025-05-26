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15:27, 26 мая 2025Бывший СССР

Военблогер рассказал об успехах России в Сумской области

Блогер Подоляка рассказал о продвижении российских войск в Сумской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска продвинулись в Сумской области, заняв Локню и часть Юнаковки, а также освободив Владимировку и Беловоды. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Во-первых, нами была полностью занята Локня и далее пошли накаты на северные улицы Юнаковки. А во-вторых, сегодня МО [Министерство обороны] РФ официально объявило об освобождении Владимировки (а чуть раньше Беловодов), бои за которую начались еще в апреле», — написал он.

Также Подоляка подчеркнул, что продвижение российских сил сопровождается зачисткой посадок между населенными пунктами. «Есть информация, что посадки между Беловодами и Локней также перешли под наш контроль», — добавил военблогер.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области — селами Владимировка и Беловоды.

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