Военблогер рассказал об успехах России в Сумской области

Блогер Подоляка рассказал о продвижении российских войск в Сумской области

Российские войска продвинулись в Сумской области, заняв Локню и часть Юнаковки, а также освободив Владимировку и Беловоды. Об этом рассказал военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Во-первых, нами была полностью занята Локня и далее пошли накаты на северные улицы Юнаковки. А во-вторых, сегодня МО [Министерство обороны] РФ официально объявило об освобождении Владимировки (а чуть раньше Беловодов), бои за которую начались еще в апреле», — написал он.

Также Подоляка подчеркнул, что продвижение российских сил сопровождается зачисткой посадок между населенными пунктами. «Есть информация, что посадки между Беловодами и Локней также перешли под наш контроль», — добавил военблогер.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские военные установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области — селами Владимировка и Беловоды.