В Кремле оценили работу Киева над меморандумом по урегулированию конфликта

Песков: В Кремле не слышали о работе Киева над меморандумом по урегулированию

В Кремле не слышали о работе Киева над проектом меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы в Кремле не слышали об этом ничего», — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

Песков также заявил, что работа над проектом меморандума российской стороны находится в завершающей стадии. Он подчеркнул, что документ появится скоро.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва передаст Киеву проект меморандума по урегулированию конфликта на Украине. При этом она подчеркнула, что Россия рассчитывает на проведение аналогичной работы украинской стороной.