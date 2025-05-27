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10:36, 27 мая 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о работе над меморандумом по урегулированию конфликта на Украине

Захарова: Россия работает над меморандумом по украинскому урегулированию
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россия продолжает работать над меморандумом по украинскому урегулированию и передаст его Киеву, как только он будет готов. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия продолжает разработку проекта меморандума относительно будущего мирного договора с определением ряда позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, потенциальное прекращение огня на определенное время в случае достижения, подчеркну, соответствующих договоренностей», — сказала она.

По словам дипломата, Москва рассчитывает, что Киев ведет аналогичную работу и направит свои наработки одновременно с получением российского документа. При этом она отметила, что прийти к достигнутым в Стамбуле договоренностям было сложно из-за позиции властей Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что работа по реализации договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, будет продолжена. Он подчеркнул, что речь идет о выполнении соглашений, достигнутых 16 мая на переговорах в Стамбуле.

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