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12:31, 26 мая 2025Бывший СССР

В Кремле раскрыли планы по договоренностям с Украиной в Стамбуле

Песков: Работа по реализации стамбульских договоренностей будет продолжена
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Murat Gok / Turkish Foreign Ministry /Handout / Reuters

Работа по реализации договоренностей, достигнутых с Украиной в Стамбуле, будет продолжена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Что касается обмена пленными, во исполнение тех договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле, он будет продолжен, речь идет о выполнении стамбульских договоренностей», — сказал представитель Кремля.

Ранее Минобороны подвело итоги обмена пленными в формате «1000 на 1000». Отмечалось, что Россия получила 880 военных и 120 гражданских лиц.

Обмен пленными, о котором Россия и Украина договорились в ходе переговоров в Стамбуле, проводили в три этапа. 25 мая Москва вернула 303 пленных, столько же получил и Киев.

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