Умеров передал Мединскому украинский документ об условиях прекращения огня

Министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому «документ, отражающий украинскую позицию» по завершению конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны страны.
«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандума", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — приводит ведомство слова Умерова. По его словам, российская сторона «затягивает передачу» своей версии документа.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона собирается предоставить украинской делегации меморандум. Он заключил, что документ излагает позицию РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».