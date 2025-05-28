Умеров передал Мединскому украинский документ об условиях прекращения огня

Умеров передал Мединскому документ об условиях прекращения огня на Украине

Министр обороны Украины Рустем Умеров передал главе российской делегации Владимиру Мединскому «документ, отражающий украинскую позицию» по завершению конфликта. Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны страны.

«Мы подтверждаем готовность Украины к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их "меморандума", чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — приводит ведомство слова Умерова. По его словам, российская сторона «затягивает передачу» своей версии документа.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова 2 июня провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле. По его словам, российская сторона собирается предоставить украинской делегации меморандум. Он заключил, что документ излагает позицию РФ «по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса».