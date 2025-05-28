Зеленский предложил Путину и Трампу сесть с ним за стол переговоров. Он согласен на встречу в любом формате при одном условии

Зеленский призвал провести трехстороннюю встречу с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому и американскому лидерам Владимиру Путину и Дональду Трампу сесть с ним за стол переговоров. Во время беседы с журналистами он заявил, что готов к трехсторонней встрече.

Если Путину некомфортна двусторонняя встреча или всем хочется, чтобы это была трехсторонняя встреча, — мне все равно Владимир Зеленский президент Украины

Он добавил, что согласен на переговоры в любом формате, однако его условием является выбор площадки для встречи. Украинский лидер готов встретиться в любой стране, кроме Белоруссии.

Президент Украины предложил свои варианты площадок для переговоров

Зеленский отказался от встречи на территории Белоруссии, сославшись на то, что оттуда якобы «летали ракеты».

«Россия предложила использовать Белоруссию для переговоров, однако Украина отказалась, настаивая на том, что из этой страны велись ракетные обстрелы и там находились войска», — сообщил источник.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В качестве альтернативных площадок Зеленский предложил нейтральные, по его мнению, территории — Ватикан, Турцию и Швейцарию.

На это предложение в пресс-службе посольства России в Швейцарии ответили, что вопрос о переговорах в этой стране умозрителен, так как Берн поддерживает Киев в конфликте и присоединился к антироссийским санкциям.

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Ватикан также не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по Украине. Он подчеркнул, что для самого Святого престола участие в подобной встрече могло бы стать затруднительным.

Ранее на Украине заявили о готовности к новому раунду переговоров с Россией

Зеленский сообщил, что Киев готов к следующей встрече с российской делегацией. Он обсудил с европейскими партнерами новый раунд переговоров, а также идеи, возникшие по результатам разговора с президентом США, который состоялся 20 мая.

«Мы говорим с партнерами о следующих встречах с россиянами — прямые переговоры, к которым Украина абсолютно готова, и в любом формате, который даст результат. Я благодарен всем, кто нам помогает», — заявил украинский лидер.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Замруководителя офиса президента Украины Игорь Брусило также заявил, что делегация для следующего раунда переговоров с Россией еще не сформирована. Она будет готова после определения повестки.

«Повестка дня формируется страной, которая принимает переговоры, потому что она является страной — посредником между двумя сторонами», — объяснил Брусило. По его словам, работа над этим вопросом уже ведется.