На Украине рассказали о требованиях России на переговорах в Стамбуле. Какие условия выдвинула Москва?

Подоляк: РФ предъявила Украине ряд требований на переговорах в Стамбуле

В ходе переговоров России и Украины в турецком Стамбуле Москва выдвинула Киеву ряд требований. Об этом сообщил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, российская делегация потребовала полностью отдать территории четырех регионов — Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. Также речь шла об отказе Киева от участия в любых военных союзах.

«Более того, они хотят, чтобы мы отказались от своей оружейной промышленности и не получали никакого оружия от Запада. Они выдвинули множество требований, которые невозможно выполнить», — сообщил советник главы офиса Зеленского.

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Переговоры России и Украины в Стамбуле состоялись 16 мая. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявлял, что РФ удовлетворена результатом двусторонних переговоров по Украине. «В целом мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты», — указал руководитель российской делегации.

17 мая пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия подготовит и передаст украинской стороне перечень условий для дальнейшего прекращения огня. Он отметил, что на недавних переговорах делегации Москвы и Киева согласились обменяться перечнями условий для прекращения огня и разрешения украинского конфликта. Песков также сообщил, что работа в данном направлении активно ведется.

Зеленский назвал главный итог переговоров в Стамбуле

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главным итогом переговоров в Стамбуле обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000».

«Сейчас наша команда прорабатывает детали обмена. Благодарен всем, кто помогает», — сообщил Зеленский. Он также вновь заявил о готовности Киева к прекращению огня сроком на 30 дней.

Кроме того, украинский лидер анонсировал формирование постоянной расширенной национальной переговорной группы. Зеленский также заявлял, что власти Украины готовы к проведению переговоров с российскими коллегами в любом формате.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На Украине назвали возможные сроки обмена пленными с Россией

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее сообщил, что Россия и Украина могут провести обмен пленными в формате «1000 на 1000» с 19 по 25 мая.

«Самый масштабный с начала войны обмен [пленными между Россией и Украиной] "1000 на 1000" может пройти на следующей неделе», — говорилось в сообщении.

Журнал Time писал, что для президента Украины обмен пленных является способом укрепления доверия с Россией и оценки их намерений. Издание отметило, что обмены не прекращались с начала СВО. «Действительно, единственным дипломатическим каналом, который оставался постоянно открытым между воюющими сторонами, был тот, который был посвящен обмену пленными», — говорилось в публикации.

В МИД рассказали о попытках Киева сорвать переговоры в Стамбуле

Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник ранее рассказал, что накануне мирных переговоров в Стамбуле Киев предпринял максимум усилий, чтобы сорвать двусторонние контакты.

«Перед заседанием в Стамбуле Украина предпринимала максимум усилий, чтобы сорвать переговорный трек и не допустить в принципе диалог между Москвой и Вашингтоном», — заявил дипломат.

Он рассказал, что Киев для срыва переговоров использовал известную дипломатическую тактику, когда позиции двух делегаций выносятся в публичное пространство.

В Кремле сообщили о продолжении работы по урегулированию конфликта на Украине

Работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Работа только началась, она будет продолжаться», — заявил представитель Кремля.

Наряду с этим Песков высказался о встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, она может произойти только при достижении определенных договоренностей. «Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей обеих сторон», — заявил представитель Кремля.