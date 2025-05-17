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02:42, 17 мая 2025Мир

В США назвали обмен пленных способом для Зеленского укрепить доверие с Россией

Time назвал обмен пленных способом для Зеленского укрепить доверие с Россией
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Для президента Украины Владимира Зеленского обмен пленных является способом укрепления доверия с Россией и оценки их намерений, говорится в материале Time.

Журнал отмечает, что обмены не прекращались с начала СВО. «Действительно, единственным дипломатическим каналом, который оставался постоянно открытым между воюющими сторонами, был тот, который был посвящен обмену пленными», — говорится в публикации.

16 мая прошли прямые переговоры представителей России и Украины. Как сообщил помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».

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