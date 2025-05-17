Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:00, 17 мая 2025Россия

В Кремле сообщили о продолжении работы по урегулированию конфликта на Украине

Песков: Работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Работа только началась, она будет продолжаться», — заявил Песков, говоря о переговорах России и Украины.

Также официальный представитель Кремля высказался о встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, она может произойти только при достижении определенных договоренностей.

Переговоры России и Украины прошли 16 мая. Встреча длилась два часа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков высказался о встрече Зеленского и Путина

    Российская лыжница рассказала о пользе крика в лесу

    В Кремле сообщили о продолжении работы по урегулированию конфликта на Украине

    Медведчук раскрыл истинную цель Зеленского на переговорах в Стамбуле

    Россиянин изуродовал дочь отверткой в наказание за плохие оценки

    Бездетных мужчин в России сравнили с трутнями и призвали стигматизировать

    Варламов описал один южноамериканский город словами «отовсюду родиной пахнет»

    В ДНР заявили об интересе к региону крупных застройщиков и инвесторов

    В российском регионе произошло массовое ДТП с машиной полиции и скорой

    «Куньлунь» не переедет в Китай

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости