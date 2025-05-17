В Кремле сообщили о продолжении работы по урегулированию конфликта на Украине

Работа по урегулированию конфликта на Украине будет продолжена. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Работа только началась, она будет продолжаться», — заявил Песков, говоря о переговорах России и Украины.
Также официальный представитель Кремля высказался о встрече президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским. По его словам, она может произойти только при достижении определенных договоренностей.
Переговоры России и Украины прошли 16 мая. Встреча длилась два часа.