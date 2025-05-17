Песков высказался о встрече Зеленского и Путина

Песков: Встреча Зеленского и Путина возможна при достижении договоренностей

Только при достижении определенных договоренностей возможна встреча президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом высказался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Он заявил, что многие спрашивали по теме возможной встречи президентов России и Украины. По словам Пескова, как только обе делегации, участвующие в переговорах, заявят о достижении объявленных договоренностей, так и станет возможен контакт лидеров.

«Считаем ее возможной. Но именно как результат работы и по достижении определенных результатов в виде договоренностей обеих сторон», — заявил представитель Кремля.

В продолжение Песков указал, что страны решили обменяться условиями, которые позволят прекратить огонь. «Пока предстоит сделать то, о чем смогли условиться делегации вчера. Конечно, это, прежде всего, выполнить обмен 1000 на 1000, и обменяться теми основными перечнями условий, о которых вчера говорили», — сказал он.