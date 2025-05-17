На Украине назвали возможные сроки обмена пленными с Россией

Буданов: Россия и Украина могут провести обмен пленными на следующей неделе

Россия и Украина могут провести обмен пленными в формате 1000 на 1000 на следующей неделе. Возможные сроки назвал руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает Telegram-канал «Политика страны».

«Самый масштабный с начала войны обмен [пленными между Россией и Украиной] 1000 на 1000 может пройти на следующей неделе», — говорится в сообщении.

Ранее американский журнал Time прокомментировал предстоящий обмен пленными. Издание назвало это решение способом президента Украины Владимира Зеленского укрепить доверие с Россией.

16 мая прошли переговоры представителей России и Украины. Как сообщил глава российской делегации Владимир Мединский, Москва осталась довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение контактов. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате 1000 на 1000.