Зеленский заявил о готовности Украины к переговорам в любом формате

Зеленский: Власти Украины готовы к диалогу с Россией в любом формате

Власти Украины готовы к проведению переговоров со своими российскими коллегами в любом формате. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент республики Владимир Зеленский.

Глава республики подчеркнул, что для властей его страны приоритетом является достижение «реальных результатов». К числу последних он отнес долгосрочный мир на Украине. «Мы готовы к диалогу (с Россией — прим. «Ленты.ру») в любом формате ради реальных результатов», — резюмировал Зеленский по итогам своей встречи с Папой Римским Львом XIV (в миру Роберт Фрэнсис Превост).

Зеленский поблагодарил понтифика за оказанную им поддержку Украины. Это обстоятельство может создать дополнительные предпосылки для достижения длительного перемирия в республике, подчеркнул президент. «Для миллионов людей в мире понтифик является символом надежды на мир», — заключил Зеленский.

Президент Украины ранее неоднократно подчеркивал, что главной краткосрочной целью его страны является 30-дневное перемирие с Россией. Он отмечал, что подобного срока не хватит Киеву, чтобы «восстановить силу на полную». В то же время президент РФ Владимир Путин настаивает, что боевые действия на Украине прекратятся только после устранения первопричин конфликта. Он также отметил, у РФ достаточно возможностей и резервов для «логического завершения СВО».