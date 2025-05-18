Путин оценил возможности России довести СВО до логического завершения

Путин: У России есть все средства для доведения СВО до логического завершения

У России есть все необходимые возможности, чтобы довести специальную военную операцию (СВО) до логического завершения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его слова приводит Telegram-канал журналиста Павла Зарубина.

Нужным для России результатом СВО станет устранение первопричин украинского кризиса. К числу других важных целей Путин отнес достижение долгосрочного мира в соседней стране, обеспечение безопасности РФ, а также защиту интересов русскоязычного населения.

По мнению Путина, Москва располагает достаточными силами, чтобы добиться этих задач. «У нас достаточно сил и средств, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом», — заключил Путин в интервью Зарубину.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО не закончится, пока Россия не добьется всех поставленных целей. Это является приоритетом для Москвы, подчеркнул он. При этом важно обеспечить национальные интересы. Пока этого не будет достигнуто, отметил Песков, урегулирование украинского кризиса продолжится.