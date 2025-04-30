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11:53, 30 апреля 2025Россия

В Кремле рассказали о поставленных изначально целях СВО

Песков: Россия должна достичь всех целей, которые ставились в начале СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Россия должна достичь всех целей, которые ставились в начале специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что достижение целей СВО остается приоритетом, но оно возможно и мирным путем. При этом важно обеспечить национальные интересы.

Песков уточнил, что изначально президент России Владимир Путин пытался достичь этих целей миром до начала СВО, «но его инициативы были отвергнуты».

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