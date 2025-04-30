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11:22, 30 апреля 2025Россия

В Кремле высказались о правильности решений Путина по СВО

Песков: Все решения Путина по СВО правильны, долг россиян победить
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Все решения президента России Владимира Путина по проведению специальной военной операции (СВО) правильны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание». Трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, России повезло, что Путин — президент страны. Долг россиян — победить, добавил Песков.

Он также добавил, что начав СВО, Путин сделал то, что должен был. Россия, как он отметил, не могла не отреагировать на возрождение нацизма на Украине.

Ранее Путин объяснил начало СВО на Украине отсутствием выбора. По его словам, российская сторона была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент она уже подверглась нападению.

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