Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:30, 4 ноября 2023Россия

Путин объяснил начало СВО на Украине отсутствием выбора

Путин о начале СВО на Украине: Россия была вынуждена «расчехлить автомат»
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Reuters

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, потому что у нее не было другого выбора. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты.

По его словам, российская сторона была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент она уже подверглась нападению. Глава государства пояснил, что в связи с этим поступить иначе было нельзя. Он также назвал новые регионы России ее историческими территориями, отметив, что их жители считали себя «частью России изначально». «Ну на них напали в 2014 году», — заявил Путин.

Ранее президент сообщил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках спецоперации. Российский лидер выразил уверенность в том, что их удастся добиться.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Законопослушный российский гражданин». В Кремле высказались о приезде Пугачевой, критиковавшей СВО

      Многочасовая очередь за билетами на «Щелкунчика» собралась у Большого театра

      В России заявили о неосведомленности об ударах Израиля по Сирии

      Военкор узнал о примененном российскими военными маневре Первой мировой войны

      Стало известно о требованиях США к Израилю после удара по лагерю беженцев в Газе

      Аспирин помог в борьбе с раком кишечника

      Путин объяснил начало СВО на Украине отсутствием выбора

      ВОЗ прокомментировала сообщения об атаках на машины скорой помощи в Газе

      В офисе Зеленского раскритиковали Залужного за слова о «тупике в конфликте»

      В российском городе начали массово лепить пенисы из снега. Какое наказание ждет уличных скульпторов?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости