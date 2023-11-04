Путин объяснил начало СВО на Украине отсутствием выбора

Путин о начале СВО на Украине: Россия была вынуждена «расчехлить автомат»

Россия начала специальную военную операцию (СВО) на Украине, потому что у нее не было другого выбора. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты.

По его словам, российская сторона была вынуждена «расчехлить автомат», поскольку на тот момент она уже подверглась нападению. Глава государства пояснил, что в связи с этим поступить иначе было нельзя. Он также назвал новые регионы России ее историческими территориями, отметив, что их жители считали себя «частью России изначально». «Ну на них напали в 2014 году», — заявил Путин.

Ранее президент сообщил, что Россия спокойно идет к достижению своих целей в рамках спецоперации. Российский лидер выразил уверенность в том, что их удастся добиться.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 года. В обращении к россиянам Владимир Путин объяснил, что такими мерами Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.