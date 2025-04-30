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11:18, 30 апреля 2025Россия

В Кремле ответили на вопрос о начале Путиным СВО

Пресс-секретарь Песков: Начав СВО, Путин сделал то, что должен был
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Начав специальную военную операцию (СВО), президент России Владимир Путин сделал то, что должен был. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

Представитель Кремля отметил, что принятые Путиным решения по СВО являются правильными. «Нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, эти нацисты стали оказывать влияние на действующую власть, и мы не могли не отреагировать на это», — заявил Песков.

Кроме того, он отметил, что россиянам повезло иметь такого президента как Владимир Путин.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев порассуждал об окончании СВО.

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