В Кремле ответили на вопрос о начале Путиным СВО

Начав специальную военную операцию (СВО), президент России Владимир Путин сделал то, что должен был. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».
Представитель Кремля отметил, что принятые Путиным решения по СВО являются правильными. «Нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, эти нацисты стали оказывать влияние на действующую власть, и мы не могли не отреагировать на это», — заявил Песков.
Кроме того, он отметил, что россиянам повезло иметь такого президента как Владимир Путин.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев порассуждал об окончании СВО.