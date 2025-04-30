В Кремле ответили на вопрос о начале Путиным СВО

Пресс-секретарь Песков: Начав СВО, Путин сделал то, что должен был

Начав специальную военную операцию (СВО), президент России Владимир Путин сделал то, что должен был. Об этом на просветительском марафоне общества «Знание» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, трансляция мероприятия ведется в соцсети «ВКонтакте».

Представитель Кремля отметил, что принятые Путиным решения по СВО являются правильными. «Нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки, эти нацисты стали оказывать влияние на действующую власть, и мы не могли не отреагировать на это», — заявил Песков.

Кроме того, он отметил, что россиянам повезло иметь такого президента как Владимир Путин.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев порассуждал об окончании СВО.