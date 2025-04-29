Медведев порассуждал об окончании СВО

Специальную военную операцию (СВО) на Украине надо завершить победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.
Об окончании спецоперации политик порассуждал в ходе лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».
Помимо того, он призвал уничтожить киевский режим.
«Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего», — подчеркнул Медведев.
Ранее зампред Совбеза назвал власти Украины убогим рейхом. По его мнению, Владимир Зеленский — «наркофюрер», чьими руками с Россией воюют бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Отдельно он отметил, что приглашение в Берлин на 80-летие Победы «бандеронацистов» вместо представителей России является проявлением запредельного цинизма.