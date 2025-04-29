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12:30, 29 апреля 2025Россия

Медведев порассуждал об окончании СВО

Зампред Совбеза Медведев: Надо завершить победой СВО на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Специальную военную операцию (СВО) на Украине надо завершить победой России. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Об окончании спецоперации политик порассуждал в ходе лекции «Наш опасный мир: кто виноват и что делать?» на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Помимо того, он призвал уничтожить киевский режим.

«Но именно режим, а не государство, чья судьба — это вопрос будущего», — подчеркнул Медведев.

Ранее зампред Совбеза назвал власти Украины убогим рейхом. По его мнению, Владимир Зеленский — «наркофюрер», чьими руками с Россией воюют бывшие союзники СССР по антигитлеровской коалиции. Отдельно он отметил, что приглашение в Берлин на 80-летие Победы «бандеронацистов» вместо представителей России является проявлением запредельного цинизма.

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