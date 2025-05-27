«Он умнее всей украинской делегации». В России объяснили, почему Киев не хочет видеть Мединского на переговорах

Картаполов прокомментировал просьбу заменить Мединского фразой про мизинец

В России прокомментировали призывы сменить главу российской делегации во время следующего раунда переговоров с Украиной. Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что Владимир Мединский полностью соответствует занимаемой роли и способен эффективно представлять интересы Москвы.

По словам Картаполова, помощник президента отличается высоким уровнем подготовки: «Он умнее, чем вся украинская делегация вместе взятая. Очень грамотный, начитанный, интеллектуальный человек». Парламентарий отметил, что Мединский использует убедительные аргументы, на которые украинская сторона якобы не может дать достойного ответа.

У них обобщенный их потенциал мозговой, ну, где-то на уровне мизинца товарища Мединского. То есть он им аргументы, а им крыть нечем, ответить нечем Андрей Картаполов Депутат Государственной Думы

Картаполов подчеркнул, что не ожидает появления в составе украинской делегации фигуры, сопоставимой с Мединским по уровню, и добавил, что это тем более невозможно по отношению к руководству страны.

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В России напомнили, что выбор переговорщика — прерогатива президента

В Совете Федерации напомнили, что решение о том, кто будет представлять Россию на переговорах, принимает исключительно российское руководство. Сенаторы Владимир Джабаров и Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» подчеркнули, что обсуждение кандидатуры делегата с другими странами недопустимо.

Сенатор Карасин напомнил, что в любой стране политические силы могут высказывать свое мнение и в России к этому относятся спокойно, не считая нужным вступать в полемику.

Кого назначать на переговоры — это суверенное право российской страны. Мы, когда американцы проводят какие-то переговоры, никому ничего не советуем Владимир Джабаров Сенатор Совета Федерации

Лавров назвал слухами данные о том, что США хотят смены переговорщика от России

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров опроверг сообщения о американских попытках добиться смены главы российской делегации. Лавров назвал такие сведения слухами и подчеркнул, что если бы у США были подобные намерения, они бы передали их официально: «Если бы США захотели бы нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов».

Министр также напомнил, что назначение переговорщика — прерогатива президента России и не касается других государств.

США опасаются «жесткой линии» Мединского

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти негативно восприняли участие Мединского в переговорах по Украине. Как утверждалось, США предпочли бы не видеть среди участников сторонников «жесткой линии», к которым, по их мнению, относится помощник президента России.

Тем не менее сам Мединский, комментируя предстоящие переговоры в Стамбуле, заявлял о готовности к диалогу: «Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению». После завершения встречи в Турции он выразил удовлетворение результатом и сообщил о договоренности провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».

Мединский также отметил, что главной целью прямых переговоров является достижение долгосрочного мира через устранение коренных причин конфликта.

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Мединский дважды возглавлял делегацию на переговорах в Турции. Первый раз он представлял Москву в 2022 году, однако тогда переговорный процесс был заморожен. Тогда Мединский пояснял, что данная инициатива не исходила от Москвы, которая продолжает быть открытой к диалогу.

Он снова возглавил делегацию от России на переговорах, состоявшихся 16 мая в Стамбуле — впервые за три года активных боевых действий. Вместе с ним на встречу прибыли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.