В России прокомментировали призывы сменить главу российской делегации во время следующего раунда переговоров с Украиной. Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов заявил, что Владимир Мединский полностью соответствует занимаемой роли и способен эффективно представлять интересы Москвы.
По словам Картаполова, помощник президента отличается высоким уровнем подготовки: «Он умнее, чем вся украинская делегация вместе взятая. Очень грамотный, начитанный, интеллектуальный человек». Парламентарий отметил, что Мединский использует убедительные аргументы, на которые украинская сторона якобы не может дать достойного ответа.
У них обобщенный их потенциал мозговой, ну, где-то на уровне мизинца товарища Мединского. То есть он им аргументы, а им крыть нечем, ответить нечем
Картаполов подчеркнул, что не ожидает появления в составе украинской делегации фигуры, сопоставимой с Мединским по уровню, и добавил, что это тем более невозможно по отношению к руководству страны.
В России напомнили, что выбор переговорщика — прерогатива президента
В Совете Федерации напомнили, что решение о том, кто будет представлять Россию на переговорах, принимает исключительно российское руководство. Сенаторы Владимир Джабаров и Григорий Карасин в беседе с «Лентой.ру» подчеркнули, что обсуждение кандидатуры делегата с другими странами недопустимо.
Сенатор Карасин напомнил, что в любой стране политические силы могут высказывать свое мнение и в России к этому относятся спокойно, не считая нужным вступать в полемику.
Кого назначать на переговоры — это суверенное право российской страны. Мы, когда американцы проводят какие-то переговоры, никому ничего не советуем
Лавров назвал слухами данные о том, что США хотят смены переговорщика от России
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров опроверг сообщения о американских попытках добиться смены главы российской делегации. Лавров назвал такие сведения слухами и подчеркнул, что если бы у США были подобные намерения, они бы передали их официально: «Если бы США захотели бы нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов».
Министр также напомнил, что назначение переговорщика — прерогатива президента России и не касается других государств.
США опасаются «жесткой линии» Мединского
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские власти негативно восприняли участие Мединского в переговорах по Украине. Как утверждалось, США предпочли бы не видеть среди участников сторонников «жесткой линии», к которым, по их мнению, относится помощник президента России.
Тем не менее сам Мединский, комментируя предстоящие переговоры в Стамбуле, заявлял о готовности к диалогу: «Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению». После завершения встречи в Турции он выразил удовлетворение результатом и сообщил о договоренности провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000».
Мединский также отметил, что главной целью прямых переговоров является достижение долгосрочного мира через устранение коренных причин конфликта.
Мединский дважды возглавлял делегацию на переговорах в Турции. Первый раз он представлял Москву в 2022 году, однако тогда переговорный процесс был заморожен. Тогда Мединский пояснял, что данная инициатива не исходила от Москвы, которая продолжает быть открытой к диалогу.
Он снова возглавил делегацию от России на переговорах, состоявшихся 16 мая в Стамбуле — впервые за три года активных боевых действий. Вместе с ним на встречу прибыли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.