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14:37, 27 мая 2025Россия

В России ответили на просьбу заменить Мединского на переговорах с Украиной

Картаполов прокомментировал просьбу заменить Мединского на переговорах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

В России ответили на просьбу заменить главу российской делегации во время второго раунда переговоров с Украиной. Депутат Госдумы Андрей Картаполов назвал Владимира Мединского грамотным человеком, который достоин представлять страну, его комментарий публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Они ничего противопоставить ему не могут. Мозговой потенциал всех украинских переговорщиков, он где-то на уровне мизинца товарища Мединского. Он им аргумент, а им крыть нечем, ответить нечем», — заявил Картаполов.

Российский парламентарий предположил, что Киев не сможет предоставить в составе своей делегации человека «на уровне Мединского». «Не говоря уже обо всех остальных руководителях и тем более нашем президенте», — заключил он.

Ранее сообщалось, что американские чиновники выступили против участия помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по Украине из-за того, что считают его сторонником «жесткой линии».

ЖЗЛ
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