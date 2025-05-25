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07:09, 25 мая 2025Мир

«Какие же жалкие». Захарова заявила, что в МИД Украины врут об отказе от русского языка на переговорах в Стамбуле

Захарова: В МИД Украины солгали об отказе от русского языка на переговорах
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что делегация Украины на переговорах в Турции говорила по-английски и по-русски.

Однако ранее замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица утверждал, что делегация Киева использовала украинский и английский языки, общаясь через переводчика. По его словам, Турция организовала встречу профессионально. Кислица также подчеркнул, что между делегациями сохранялась дистанция, а перевод на английский обеспечил четкость коммуникации.

Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие

Мария ЗахароваОфициальный представитель МИД России

МИД России обвинил Украину в попытке сорвать переговоры

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Украина устраивает массированные атаки дронами по российским регионам для срыва переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта.

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В ведомстве отметили, что российская сторона сохраняет приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования. Однако Москва готова дать Киеву адекватный ответ на удары по мирному населению и гражданским объектам России, отметили в МИД.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, обвинил в попытке сорвать прошедшие в Стамбуле переговоры лидеров европейских стран, посещавших Украину.

Безусловно, здесь европейская ответственность. Думаю, что когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта, — надеюсь, что это будет после урегулирования — от ответственности уйти будет трудно

Сергей ЛавровГлава МИД России

Папа Римский заявил о готовности принять переговоры России и Украины

Папа Римский Лев XIV заявил о готовности принять переговоры России и Украины в Ватикане. 21 мая сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони провела телефонный разговор с понтификом, в ходе которого они обсудили необходимые шаги для «построения справедливого и прочного мира на Украине». Она поблагодарила Льва XIV за «открытость и непоколебимую приверженность миру», сказано в сообщении.

До этого президент США Дональд Трамп также заявил, что Ватикан во главе с Папой Римским готов принять переговоры России и Украины.

Ватикан в лице Папы Римского заявил, что будет очень заинтересован в проведении переговоров. Пусть процесс начнется!

Дональд ТрампПрезидент США

По данным источников Bloomberg, Русская православная церковь (РПЦ) якобы выступает против проведения нового раунда переговоров в Ватикане из-за напряженных отношений с Римско-католической церковью.

Однако Лавров заявил, что Ватикан не подходит в качестве площадки для следующего раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

Представьте себе Ватикан как место проведения переговоров, немножко это неэлегантно, я бы сказал, когда православные страны будут на католической площадке обсуждать вопросы, касающиеся устранения первопричин

Сергей ЛавровГлава МИД России

По его мнению, в частности, для самого Ватикана участие в подобной встрече могло бы стать затруднительным.

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