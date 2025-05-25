Захарова уличила украинского замминистра во лжи о переговорах в Турции

Захарова: Делегация Киева на переговорах говорила на русском, а не украинском

Делегация Украины, вопреки тому, что заявил замминистра иностранных дел республики Сергей Кислица, на переговорах в Турции говорила по-английски и по-русски. Во лжи об использовании представителями Киева украинского языка на встрече уличила Кислицу официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова.

Ранее Кислица объявил, что Киев использовал два языка на переговорах с Москвой в Стамбуле: английский и украинский. Он подчеркивал, что между делегациями сохранялась дистанция, а перевод на английский обеспечил четкость коммуникации.