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00:18, 25 мая 2025Россия

Захарова уличила украинского замминистра во лжи о переговорах в Турции

Захарова: Делегация Киева на переговорах говорила на русском, а не украинском
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Делегация Украины, вопреки тому, что заявил замминистра иностранных дел республики Сергей Кислица, на переговорах в Турции говорила по-английски и по-русски. Во лжи об использовании представителями Киева украинского языка на встрече уличила Кислицу официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова.

Ранее Кислица объявил, что Киев использовал два языка на переговорах с Москвой в Стамбуле: английский и украинский. Он подчеркивал, что между делегациями сохранялась дистанция, а перевод на английский обеспечил четкость коммуникации.

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