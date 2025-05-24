Украинская сторона использовала два языка на переговорах с Россией в Стамбуле

Кислица: делегация Украины на встрече с РФ говорила на английском и украинском

Делегация Украины на переговорах с российской стороной в Турции использовала украинский и английский языки, общаясь через переводчика. Об этом заявил замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью телеканалу «Мы Украина».

По словам чиновника, Турция организовала встречу профессионально. Он уточнил, что между делегациями сохранялась дистанция, а перевод на английский обеспечил четкость коммуникации.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры между представителями России и Украины. Обе делегации встретились во дворце Долмабахче.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что посещавшие Киев лидеры европейских стран попытались сорвать прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины.