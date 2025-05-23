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19:29, 23 мая 2025Мир

Лавров назвал ответственных за попытки срыва переговоров в Стамбуле

Лавров: Европейские страны попытались сорвать переговоры в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Посещавшие Киев лидеры европейских стран попытались сорвать прошедшие в Стамбуле переговоры России и Украины, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Его слова приводятся на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Безусловно, здесь европейская ответственность. Думаю, что когда мы будем рассматривать последствия этого конфликта, — надеюсь, что это будет после урегулирования — от ответственности уйти будет трудно», — сказал российский министр.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года переговоры между представителями России и Украины. Обе делегации встретились во дворце Долмабахче.

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