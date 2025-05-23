Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:50, 23 мая 2025Бывший СССР

МИД России обвинил Украину в попытке сорвать переговоры

МИД России: Украина устраивает атаки дронами по РФ для срыва переговоров
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Украина устраивает массированные атаки дронами по российским регионам для срыва переговоров между Москвой и Киевом об урегулировании конфликта. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ, сообщение опубликовано в Telegram-канале ведомства.

«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров, направленных на окончательное урегулирование конфликта, не допустить реализацию согласованных в Стамбуле 16 мая первых договоренностей, включающих масштабный обмен военнопленными», — уточнили в МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия сохраняет приверженность конструктивному поиску путей мирного урегулирования. В то же время Москва пообещала дать Киеву адекватный ответ на удары по мирному населению и гражданским объектам РФ.

В ночь на 23 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Липецкую область. В результате в Ельце повреждения получили 30 квартир.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности первого этапа обмена «1000 на 1000»

    Двое подростков сожгли для видео знамя Победы в российском регионе и пожалели

    Москалькова заявила об остающихся на Украине десятках жителей Курской области

    Названы районы Москвы и области с наибольшим количеством клещей

    Ряд стран помогут России сбить цены на картофель

    Россиянка «голым» платьем нарушила дресс-код Каннского кинофестиваля

    Продюсер назвал причины роспуска «ВИА Гры»

    Суд США заблокировал решение Трампа

    Лавров назвал сроки передачи Украине проекта совместного меморандума

    Появились кадры с вернувшимися из украинского плена мирными россиянами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости