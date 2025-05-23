Около трех десятков квартир оказались повреждены после атаки ВСУ на Липецкую область

Правительство Липецкой области: В Ельце из-за атаки ВСУ повреждены 30 квартир

В результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ельцу в Липецкой области повреждения получили 30 квартир. Об этом сообщает правительство российского региона в Telegram-канале.

«Помимо предприятия, обломки БПЛА в Ельце повредили порядка 30 квартир в поселке ТЭЦ. Они завалены осколками и, к счастью, никого не поранили», — говорится в сообщении.

Власти предложили местным жителям поехать в пункт временного размещения (ПВР), однако они отказались. На месте падения обломков БПЛА работает первый заместитель губернатора Александр Рябченко.

ВСУ атаковали Липецкую область в ночь на 23 мая. Обломки дронов попали в многоэтажный дом и упали на территории промзоны, в результате чего пострадали восемь человек. В сети также появились кадры с места попадания обломков в многоэтажку.

Всего в ночь на 23 мая ВСУ выпустили 112 беспилотников по 13 регионам России. Помимо Липецкой области под удар попали Московский регион, Курская, Орловская, Тульская, Брянская, Рязанская, Белгородская, Ивановская, Владимирская, Воронежская и Калужская области, а также Крым.