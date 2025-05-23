При падении дрона на жилой дом в Ельце получили повреждения 20 квартир

Артамонов: При падении дрона на дом в Ельце получили повреждения 20 квартир

20 квартир получили повреждения при падении обломков дрона на жилой дом в Ельце, заявил в своем Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

При этом «одна из них пострадала больше других», отметил глава региона. По словам Артамонова, проживавшего в этой квартире мужчину не задели осколки. «С ним все в порядке. Он временно поживет у родственников», — говорится в публикации.

Губернатор пообещал помощь с восстановлением здания. «Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», — сказал Артамонов.

Ранее глава Липецкой области сообщил о пожаре на территории завода после массированной атаки беспилотников. Пострадали восемь человек.