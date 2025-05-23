Из-за падения беспилотника в российском городе пострадали восемь человек

Губернатор Артамонов: 8 человек пострадали из-за падения БПЛА в промзоне Ельца

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что восемь человек пострадали из-за падения беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и последовавшего пожара в промышленной зоне Ельца. Об этом он написал в Telegram-канале.

Артамонов заверил, что все пострадавшие получают медицинскую помощь. Он добавил, что обломки беспилотника упали на крышу жилого дома. Жильцов оперативно эвакуировали, никто не пострадал, здание не получило повреждения.

«Над городом продолжают работать системы радиоэлектронной борьбы и ПВО. Оставайтесь в безопасных местах и не подходите к окнам», — призвал глава региона.

Ранее в Ельце произошел пожар на территории завода после массированной атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артамонов предупредил местных жителей, что в городе могут ограничивать работу мобильного интернета, чтобы повысить эффективность защиты от дронов.