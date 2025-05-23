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02:59, 23 мая 2025Россия

Сотрудников российского завода эвакуировали после атаки ВСУ

Сотрудников завода в Ельце эвакуировали после атаки ВСУ, пострадали 4 человека
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал Baza

В Ельце Липецкой области произошел пожар на территории завода после массированной атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, с промышленного объекта эвакуированы все сотрудники, однако, по предварительным данным, речь может идти о четырех пострадавших. На месте работают экстренные службы.

Как рассказали местные жители, в небе прозвучало более 10 взрывов в небе, и делятся видео отражения системой противовоздушной обороны (ПВО) атаки беспилотников на город.

Губернатор региона Игорь Артамонов предупредил местных жителей, что в городе могут ограничивать работу мобильного интернета, чтобы повысить эффективность защиты от БПЛА. По его словам, противник продолжает атаку.

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